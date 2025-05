LIBERTADORES

Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. >

Onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (TV aberta) e no Paramount+ (streaming).>

Palmeiras

Líder absoluto do Grupo G, o Palmeiras já garantiu a primeira colocação da chave com uma rodada de antecedência. A equipe soma 15 pontos em cinco jogos e pode chegar a 18, encerrando a fase de grupos com 100% de aproveitamento — algo que colocaria o time como líder geral da competição.>