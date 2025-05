MLS

Inter Miami x Montréal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Chase Stadium, na Flórida

Inter Miami e Montréal se enfrentam nesta quarta-feira (28) pela 16ª rodada da MLS 2025. A partida será disputada no Chase Stadium, na Flórida, e marca um momento crucial para as duas equipes na Conferência Leste. O confronto começa às 20h30 (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pela Apple TV+. Confira onde assistir, o horário do jogo, a situação das equipes e as prováveis escalações.>