LIBERTADORES

Flamengo x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo decisivo do Grupo C será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de maio de 2025 às 17:30

Gerson pelo Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quarta-feira (28) pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O duelo decisivo do Grupo C será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 21h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir, a situação das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Flamengo x Deportivo Táchira ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).>

Flamengo

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo em busca da classificação às oitavas de final da Libertadores. Com 8 pontos, o Rubro-Negro é o segundo colocado do Grupo C, empatado com a LDU. O adversário da rodada, o Deportivo Táchira, já está eliminado e não somou nenhum ponto até o momento.>

Deportivo Táchira

Sem chances de classificação, o Táchira busca encerrar sua participação na Libertadores com dignidade. O time venezuelano tem a pior campanha do grupo, com cinco derrotas em cinco jogos. A missão no Maracanã será complicada, mas serve como oportunidade para jovens atletas ganharem rodagem internacional.>

Prováveis escalações de Flamengo x Deportivo Táchira

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson (Allan), Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Michael), Pedro. Técnico: Filipe Luís.>