ELIMINATÓRIAS

Paraguai x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada das Eliminatórias, a partida será disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 20h

Paraguai e Uruguai se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Confira onde assistir ao vivo, horário do jogo e as prováveis escalações. >

Onde assistir Paraguai x Uruguai ao vivo

Paraguai

Na briga por uma vaga no Mundial de 2026, o Paraguai é o quinto colocado, com 21 pontos, seis a menos que a Venezuela, primeira equipe fora da zona de classificação direta. Em 14 jogos, a equipe paraguaia conquistou cinco vitórias, seis empates e três derrotas. >

Uruguai

Com os mesmos 21 pontos do Paraguai, o Uruguai ocupa a terceira posição e tenta se recuperar após três jogos sem vencer: empates com Brasil (1 a 1) e Bolívia (0 a 0), além de uma derrota para a Argentina (1 a 0). O meia Giorgian De Arrascaeta, destaque do Flamengo e artilheiro do Brasileirão, é uma das principais esperanças da equipe celeste comandada por Marcelo Bielsa. >