LIBERTADORES

Peñarol x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela ultima rodada da fase de grupos, a partida será disputada no Campeón del Siglo, em Montevidéu, às 19h

Peñarol e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Peñarol x Vélez Sarsfield ao vivo

Peñarol

O Peñarol atravessa excelente fase, com 11 jogos de invencibilidade, incluindo seis vitórias consecutivas. Para garantir a liderança do Grupo H, precisa vencer em casa. A equipe comandada por Diego Aguirre soma os mesmos 10 pontos do Vélez, mas perde no saldo de gols. >