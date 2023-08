Polícia divulga vídeo de acidente com torcedores do Corinthians; veja

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou, nesta quinta-feira (24), um vídeo que mostra o exato momento do acidente do ônibus com torcedores do Corinthians. O capotamento aconteceu no último domingo (20), na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sete pessoas morreram.