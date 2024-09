FOLGA IMPORTANTE

Por conta da data-Fifa, Bahia ganha descanso e mira recuperação de atletas em período sem jogos

Esquadrão terá 11 dias livres até o próximo compromisso

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 15:06

Próximo jogo do Bahia será no dia 12 de setembro, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ganhou uma boa folga na temporada. Por conta dos jogos da Seleção Brasileira na eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, a CBF decidiu pausar o Brasileirão e a Copa do Brasil. O próximo compromisso do clube baiano será no dia 12 de setembro, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio eliminatório.

Entre a derrota por 1x0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo (1º), e o confronto com o Flamengo, o Bahia terá 11 dias sem jogos. O tempo será utilizado para descansar o elenco. Durante a temporada, o técnico Rogério Ceni costuma destacar a importância de intervalos maiores entre as partidas.

O time ganhou dois dias de folga e voltará aos treinos nesta quarta-feira (4). Além de recuperar a parte física e mental dos jogadores, o tempo livre será fundamental para a comissão técnica ganhar mais opções para montar a equipe.

Nos últimos dias o Esquadrão conseguiu esvaziar o departamento médico. Ademir e Gilberto estão recuperados e foram relacionados contra o Red Bull. O objetivo do tricolor agora é deixar o atacante Biel em condição de jogo.

O camisa 11 não atua desde o triunfo por 2x0 no clássico contra o Vitória, no dia 11 de agosto. Ele foi diagnosticado com uma lesão na coluna e desde então vem fazendo tratamento no CT Evaristo de Macedo. Sem Biel, o Bahia perde uma boa opção de velocidade pelo lado do campo. Esse ano, ele marcou cinco gols e deu dez assistências.

Outro que está em tratamento é o volante Acevedo. O Uruguaio, no entanto, não tem previsão de retorno. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho realizada em janeiro após ter rompido o ligamento na última rodada do Brasileirão do ano passado. Em junho, o jogador passou por uma nova artroscopia para retirada de fragmentos do menisco.

Rogério Ceni também terá tempo para pensar na melhor estratégia para conseguir superar o Flamengo, fora de casa, e seguir vivo na Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida por 1x0, na Fonte Nova, a equipe azul, vermelha e branca terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença para ir à semifinal de forma direta. Uma vitória simples leva o confronto para os pênaltis.

“Todos os jogos são importantes, o jogo contra o Flamengo também será muito importante, estamos em desvantagem, mas temos que nos preparar, vamos ter tempo para isso, assim como o Flamengo. Vamos tentar fazer o melhor possível”, avaliou Ceni.

SEM DESCANSO

Enquanto boa parte do elenco tricolor terá dias de descanso, dois atletas estarão em situação diferente. O colombiano Santiago Arias e o uruguaio Luciano Rodríguez foram convocados pelas seleções da Colômbia e Uruguai, respectivamente, para os jogos da eliminatória do próximo Mundial.

A dupla está integrada aos seus respectivos times. Nesta sexta-feira (10), o Uruguai enfrenta o Paraguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. Já os colombianos encaram o Peru, em Lima. O segundo jogo será no dia 10 de setembro. A Colômbia recebe a Argentina, em Barranquilla, enquanto o Uruguai encara a Venezuela, na Venezuela.