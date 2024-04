PRAZO DE 60 DIAS

Posto policial e assentos numerados: estádio de Pituaçu ganhará melhorias na estrutura

Também será adicionada numeração em todos os assentos do estádio e haverá a substituição dos alambrados por placas de vidro ou estrutura semelhante, além do registro em documento de todas as ocorrências de violência relacionadas aos eventos desportivos no local, a fim de possibilitar tabulação e formação de base de dados para futuras análises.