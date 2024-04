SEGURANÇA

PMs treinam atuação no entorno de estádios na véspera do Ba-Vi

Clássico acontece no domingo (7)

A Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), irá realizar nesta quinta-feira (4), às 14h, uma instrução continuada na sede do Esquadrão de Polícia Montada, em Itapuã, em Salvador. O objetivo da ação é aprimorar a atuação das tropas especializadas que irão policiar o entorno dos estádios nos próximos jogos clássicos do futebol baiano.