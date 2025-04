PODE ISSO?

Prefeito quer usar dinheiro do município para comprar o Vasco: 'Temos R$ 2 bilhões'

Washington Quaquá (PT), prefeito de Maricá (RJ), quer procurar presidente do clube para fazer proposta

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2025 às 09:36

Washington Quaquá (PT), prefeito de Maricá, com Pedrinho, presidente do Vasco Crédito: Reprodução

Prefeito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Washington Quaquá (PT) quer procurar o presidente do Vasco, Pedrinho, para fazer uma proposta de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Em entrevista ao jornal O Globo, ele informou que a negociação seria bancada pelo dinheiro do fundo soberano do município.>

"Quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra da SAF do Vasco", disse o petista, à newsletter "Jogo político", do jornalista Thiago Prado. Perguntado se, então, "Quaquá iria comprar o Vasco", o político respondeu: "Não sou eu, mas o fundo de investimentos da cidade. Por que não?".>

Quaquá é torcedor declarado do Vasco e afirmou que terá um encontro nos próximos dias com o ex-jogador Bismarck, que defendeu o clube. A ideia, segundo ele, é que o ex-atleta faça uma ponte com Pedrinho.>

O fundo soberano de Maricá é abastecido por recursos oriundos de royalties de petróleo. A cidade é um dos municípios do estado que mais recebe verbas do gênero. Ainda segundo o prefeito, o fundo "está batendo na casa dos R$ 2 bilhões" atualmente.>