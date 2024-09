SEMENTINHAS DO ESPORTE

Projeto com atividades gratuitas está com inscrições abertas em cidade no interior da Bahia

Projeto beneficia atualmente 140 crianças e adolescentes de Tucano promovendo o desenvolvimento social

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 19:59

Projeto Sementinhas do Esporte promove atividades gratuitas em Tucano, no interior da Bahia Crédito: Divulgação/AES Brasil

Há mais de 200 km de distância de Salvador, a cidade de Tucano está recebendo o segundo ciclo do projeto “Sementinhas do Esporte”, iniciado no dia 2 de setembro. A ação promove atividades gratuitas, como aulas de futsal, festivais esportivos, amistosos e aulas de inglês online, realizadas durante o contraturno escolar em quadras de escolas municipais da cidade. As inscrições estão abertas até o preenchimento da totalidade de vagas.

O projeto, que beneficia atualmente 140 crianças e adolescentes tucanenses, é aberto para todos os alunos da rede pública de ensino. Para realizar a inscrição, é necessário se cadastrar pelo telefone (75) 99132-4927 ou nos locais oficiais das atividades, localizados na quadra da E.M Dr. Theotonio Martins e Quadra Nova Esperança (BR-116 S/N, Nova Esperança).

A ação visa oferecer mais oportunidades para o desenvolvimento social da região, onde está localizado o Complexo Eólico Tucano operado pela AES Brasil, e proporcionar um ambiente de desenvolvimento saudável para crianças e adolescentes entre 6 e 12 anos.

O projeto Sementinhas do Esporte é aberto para todos os alunos da rede pública de ensino Crédito: Divulgação/AES Brasil

“O esporte tem o poder de transformar a vida daqueles que praticam, já que propõe o desenvolvimento de habilidades corporais e mentais, ao mesmo tempo que promove o estímulo do raciocínio de forma lúdica e divertida. É dessa forma que buscamos fomentar não apenas a atividade física como impulsionador do ambiente escolar, como também a transformação social das comunidades onde estamos inseridos”, explica Andrea Santoro, gerente de ESG da AES Brasil.