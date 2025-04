VEJA QUAIS

Próximo adversário do Bahia na Série A, Ceará pode ter até seis desfalques

Matheus Bahia e Marcos Victor são desfalques certos por questões contratuais, já que estão emprestados pelo Esquadrão

O atacante Pedro Henrique, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, está fora desde o início de março, mas encontra-se na fase final de transição. Já o atacante Bruno Tubarão, que ainda não estreou com a camisa alvinegra por conta de uma contusão muscular, está no início do processo de transição física.>