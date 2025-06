MUNDIAL DE CLUBES

RB Salzburg x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:00

Real Madrid Crédito: Divulgação/Fifa

RB Salzburg e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes 2025. O duelo vale a liderança da chave e pode definir o futuro das equipes nas oitavas de final. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir RB Salzburg x Real Madrid ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube e Disney+, sem custo adicional para assinantes) e DAZN (streaming). >

RB Salzburg

O RB Salzburg chega ao confronto direto contra o Real Madrid com a possibilidade de garantir a liderança do grupo com uma vitória. Mesmo com um empate, a equipe austríaca pode avançar às oitavas de final caso o Al-Hilal tropece diante do Pachuca. O técnico Thomas Letsch deve manter a base da equipe que venceu o Pachuca e empatou com o Al-Hilal, apostando na velocidade de Gloukh e na presença ofensiva de Onisiwo e Baidoo. >

Real Madrid

Líder do grupo pelo critério de desempate, o Real Madrid precisa de uma vitória simples para garantir a primeira colocação. A equipe comandada por Xabi Alonso venceu o Al-Hilal na estreia e empatou com o Pachuca na segunda rodada. Para este jogo, o técnico não poderá contar com o zagueiro Asencio, suspenso após expulsão. Mesmo assim, os merengues chegam como favoritos, com destaque para Bellingham, Vini Jr e o jovem Arda Güler no setor ofensivo. >

Prováveis escalações de RB Salzburg x Real Madrid

RB Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratizig; Nene, Bidstrup, Diabaté e Gloukh; Baidoo e Onisiwo. Técnico: Thomas Letsch>

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham e Güler; Vini Jr e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso

>

Ficha do Jogo

Jogo: RB Salzburg x Real Madrid >

Campeonato: Mundial de Clubes 2025 – Grupo H>

Rodada: 3ª rodada>

Data: Quinta-feira, 26 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia – EUA>