Real Madrid confirma lesão de Rodrygo

Atacante não jogará as eliminatórias da Copa do Mundo com o Brasil em novembro

Marina Branco

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 14:21

Lesão no reto femoral da perna esquerda de Crédito: Reprodução I Instagram @rodrygogoes

A lesão que tirou o brasileiro Rodrygo de campo no jogo contra o Osasuna, no último sábado (09), foi confirmada pelo Real Madrid nesta segunda-feira (11). O atacante teve seu reto femoral da perna esquerda afetado, e não conseguirá jogar pela seleção brasileira nos jogos de novembro, para os quais foi escalado.

No primeiro tempo do jogo pela 13ª rodada da La Liga, Rodrygo caiu no gramado, sentindo a coxa direita. Substituído por Brahim Díaz, o brasileiro saiu de campo chorando.

Rodrygo havia sido convocado por Dorival Júnior para os jogos contra Venezuela, no dia 14 de novembro, em Maturín, e Uruguai, no dia 19, na Fonte Nova, em Salvador. Com a lesão, o jogador fica fora das 11ª e 12ª rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Quem entra no lugar de Rodrygo na seleção é Gabriel Martinelli, do Arsenal. Além dele, Léo Ortiz também ganhou uma chance na canarinha no mesmo jogo contra o Osasuna, por causa da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida por Éder Militão, que havia sido convocado.