REGULARIZADOS

Reforços do Vitória entram no BID e podem estrear contra o Palmeiras

Neris, Edu e Machado estão entre os relacionados para enfrentar o atual campeão da Série A

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 19:35

Edu, Machado e Neris já treinaram com o elenco no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O próximo compromisso do Vitória pelo Campeonato Brasileiro pode contar com até três estreias. Diante do Palmeiras, neste sábado (27), o Leão terá a disposição os zagueiros Edu e Neris, além do volante Filipe Machado. Os três tiveram seus nomes inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (26) e já estão regularizados. A tendência, inclusive, é de que um dos zagueiros comece entre os titulares.

Com a camisa do Cruzeiro, Hueglo Neris disputou 47 partidas entre 2023 e 2024, contribuindo com uma assistência. Além da equipe mineira, o defensor passou por Paraná, Sport, Santa Cruz, Internacional, Boa Vista (Portugal), Al Wasl (Emirados Árabes Unidos) e outros times do futebol brasileiro.

Já Filipe Machado tem 28 anos e atua como meio-campista. Revelado pelo Grêmio, o jogador foi emprestado para Boa Esporte e São José-RS antes de chegar ao Cruzeiro. Na equipe de Minas Gerais, Machado realizou 131 jogos, marcou cinco gols e contribuiu com 14 assistências entre 2020 e 2024. O jogador fez parte do elenco que se sagrou como campeão da segunda divisão em 2022.