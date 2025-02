VALENCIA

Reforma de estádio volta após dez anos paralisada por falta de dinheiro; veja fotos da obra e do projeto final

O Nou Mestalla, estádio do Valencia, tem inauguração prevista para 2027

A torcida do Valencia está com as expectativas altas para a inauguração do Nou Mestalla, estádio do clube que está em obras desde o início de janeiro. Com a reforma paralisada ao longo de dez anos por problemas financeiros, o Valencia finalmente conseguiu se reerguer e melhorar sua casa. >