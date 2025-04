Risco de lesão: saiba como evitar os três erros mais comuns no Leg Press

Você treina, sente a lombar doer, o bumbum não sobe e acha que tá fazendo tudo certo? ⚠️ Talvez um desses erros esteja te atrapalhando mais do que você imagina: ⠀ ? 1. Joelho pra dentro É um erro comum e perigoso! Tira o foco do glúteo e sobrecarrega o joelho. ⠀ ? 2. Abdômen solto Sem ativação abdominal, sua lombar fica vulnerável. A postura desaba, e quem paga o preço é a coluna. ⠀ ? 3. Descer demais curvando a lombar Se sua lombar desgruda do banco, você passou do limite seguro. Esse movimento tira o foco do glúteo e ainda te coloca em risco de lesão. ⠀ ✅ Ajuste esses detalhes e sinta a diferença: mais ativação no glúteo, menos dor e mais resultado! ⠀ ? Já cometeu algum desses? Me conta aqui nos comentários! ? E marca aquela amiga que PRECISA ver isso antes de se machucar na academia!