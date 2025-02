ROLÊ ALEATÓRIO

Ronaldinho Gaúcho é o novo garoto-propaganda da Shopee

O craque fará campanha com Viih Tube, Léo Stronda, Lucas Vivot, Ciro Bottini e Taisa Pelosi para o dia do consumidor

Sempre aparecendo onde não é esperado, Ronaldinho Gaúcho surpreendeu ao se tornar garoto-propaganda da Shopee, em mais um de seus "rolês aleatórios". A nova campanha da plataforma de vendas tem o Bruxo como rosto e promove o Dia do Consumidor, comemorado no dia 15 de março. >

A campanha oferece dez milhões de reais em cupons de desconto e vouchers de frete grátis para comemorar o dia do consumidor. Ronaldinho entra na ação de sorteio de bolas de futebol autografadas pelo craque da Seleção Brasileira.>

Além disso, serão feitas três lives no dia comemorativo, com participações de Léo Stronda e Lucas Vivot na primeira, das 11h às 13h, Ciro Bottini e Taisa Pelosi na segunda, das 15h às 17h, e com Viih Tube na terceira, das 19h às 21h.>