TÊNIS

Rune é campeão em Barcelona ao encerrar série de 9 vitórias seguidas de Alcaraz no torneio

O tenista de 21 anos conseguiu sua segunda vitória em quatro confrontos com o vice-líder do ranking



Estadão

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 19:00

Alcaraz é superado por Rolger Rune na final do ATP de Barcelona Crédito: Reprodução/X

De uma forma enfática, o dinamarquês Holger Rune colocou fim à sequência de nove vitórias do espanhol Carlos Alcaraz no Torneio de Barcelona neste domingo ao marcar 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, e conquistar o quinto título de sua carreira.>

"Foi uma partida incrível", afirmou Rune. "No começo, fiquei um pouco estressado, porque o Carlos obviamente joga um tênis de alto nível. Precisei respirar bastante e encontrar meu ritmo", completou o sexto cabeça de chave do torneio e 13º do mundo.>

O tenista de 21 anos conseguiu sua segunda vitória em quatro confrontos com o vice-líder do ranking. Com seu terceiro título no saibro, Rune vai voltar ao top 10 e aparecerá na nona posição na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira. Alcaraz vai perder, por apenas 5 pontos, a segunda posição para o alemão Alexander Zverev, campeão em Munique.>

Rune abandonou a estreia no Masters 1000 de Montecarlo na semana passada após sofrer uma intoxicação alimentar, mas conseguiu se adaptar rapidamente às condições de Barcelona. Nas quartas de final, eliminou o então campeão, Casper Ruud, e contra Alcaraz teve uma performance impressionante.>

Depois de ficar em desvantagem após sofrer uma quebra, o dinamarquês conseguiu virar o jogo e desperdiçou dois set points quando Alcaraz sacava em 4-5. Ele acabou vencendo o tie-break com um erro não forçado do rival. "Depois que ele me quebrou, entrei na partida e joguei meu tênis. O primeiro set foi uma grande batalha e era superimportante vencê-lo e recuperar o ritmo. Estou muito orgulhoso de mim mesmo", afirmou o dinamarquês.>

No segundo set, Alcaraz solicitou um tempo médico após o terceiro game e na sequência não conseguiu mais vencer games. Rune contou que se inspirou em Novak Djokovic, que venceu Alcaraz na final da Olimpíada de Paris-2024.>