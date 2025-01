NOVA ASA BRANCA

Saiba qual é a nova bola oficial da Copa do Nordeste 2025

Novo design homenageia o sol nordestino, o cordel e o mapa da região

A nova bola oficial da Copa do Nordeste 2025 foi apresentada durante a noite desta terça-feira (14), durante o sorteio dos grupos da competição. O design da Asa Branca Ecoknit homenageia o sol nordestino, o cordel e o mapa da região. A bola é fabricada em uma das unidades fabris, na Bahia.

Reconhecida como a "Lampions League", a Copa do Nordeste celebra a diversidade e a cultura vibrante de milhões de torcedores da região. Inspirada nessas raízes, a Asa Branca 2025 chega com um design que visa conectar o público à história e às tradições do Nordeste.