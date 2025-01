É HOJE

Sorteio da Copa do Nordeste ocorre nesta terça (14): relembre os potes

Bahia e Vitória não vão poder se enfrentar na fase de grupos da competição, por regra no regulamento

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 02:00

Taça da Copa do Nordeste Crédito: Fabio Souza/CBF

O sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste está marcado para ocorrer nesta terça-feira (14), às 19h, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. A data e o regulamento do sorteio foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quinta-feira passada. Evento distribuirá os 16 clubes em dois grupos na primeira fase.

A primeira fase da Copa do Nordeste vai ser disputada com dois grupos de oito equipes. Ao contrário das últimas edições, cada um dos grupos se enfrentam dentro da própria chave, com os quatro melhores avançando para as quartas de final. A dupla Ba-Vi não pode ficar no mesmo grupo, já que clubes melhores ranqueados dentro do mesmo estado automaticamente ficam em grupos separados.

O Bahia aparece no pote um, junto a Fortaleza, Ceará e Sport. Já o Vitória divide o segundo pote com CRB, CSA e Sampaio Corrêa. Terceira equipe baiana na competição, a Juazeirense está acompanhada por América-RN, Moto Clube e Sousa-PB no pote quatro. O posicionamento dos times baianos dentro de cada separação segue o Ranking Nacional de Clubes.

Pote 1: Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport

Pote 2: CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa

Pote 3: Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos