Saiba quanto dinheiro valem as seleções mais valiosas do mundo

O Brasil lidera a lista como única seleção acima da marca de mil milhões de euros

Marina Branco

Publicado em 20 de março de 2025 às 14:09

Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Data Fifa está cada vez mais próxima, e todos os torcedores começam a deixar de acompanhar seus clubes para passar um curto período torcendo por suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, nem todas chegam em pé de igualdade, muitas valendo monetariamente bem mais do que outras.>

Talvez para surpresa de alguns, o líder do ranking das seleções economicamente mais valiosas é o Brasil, única acima da marca dos mil milhões, somando 1,05 mil milhões de euros. Em segundo e terceiro lugar, estão Inglaterra e França, com respectivamente 995 e 978 milhões de euros.>

A atual campeã do mundo e maior rival da Canarinha, a Argentina, aparece em quarto lugar no ranking, com valor estimado em 876,2 milhões de euros, atrás ainda da Espanha, atual campeã da Eurocopa. A La Furia é avaliada em 890 milhões de euros.>

Uma presença que surpreende no top 10 é a Itália, avaliada em 729 milhões de euros mesmo tendo ficado de fora das Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.>

Veja a lista completa: