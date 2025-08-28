Acesse sua conta
Salvador será sede de torneio internacional Masters de tênis

IX Copa Costa Verde vale pontos para o ranking mundial e ocorre entre os dias 6 e 11 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:12

Quadra do Costa Verde Tennis Clube
Quadra do Costa Verde Tennis Clube Crédito: Divulgação/Costa Verde Tennis Clube

Pelo nono ano consecutivo, o Costa Verde Tennis Clube, em Piatã, Salvador, receberá uma etapa do circuito mundial Masters de tênis. A competição reunirá atletas a partir dos 30 anos, chegando a categorias acima dos 80, todos somando pontos válidos para o ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).

A IX Copa Costa Verde será disputada entre os dias 11 e 16 de outubro e faz parte da categoria ITF MT400, que oferece 400 pontos no ranking mundial. As partidas acontecerão em simples, duplas e duplas mistas, divididas em faixas etárias de cinco em cinco anos, a partir dos 30 anos.

De acordo com o organizador Washington Nilo, Salvador já se consolidou como referência no calendário Masters internacional. “Salvador já se tornou ponto de encontro dos tenistas Masters não só do Brasil, mas de vários países. Este ano teremos um coquetel para os atletas além da semana recheada de jogos”, destacou.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da ITF (itftennis.com) através do IPIN. A IX Copa Costa Verde é organizada pelo Costa Verde Tennis Clube e conta com a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Baiana de Tênis.

