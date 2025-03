TREINO DIFERENTE

Salvador terá 1ª academia de musculação pé na areia; veja como será se exercitar 'na praia'

Shopping da Bahia vai contar com a 4BeachGym ainda em 2025

Salvador vai receber a 4BeachGym, primeira academia de musculação pé na areia do Brasil, ainda em 2025. A franquia, criada pelo ultramaratonista Rogério Sthanke, está em fase de instalação no Shopping da Bahia, ao lado da academia de Beach Tennis do estabelecimento. A 4BeachGym incorpora musculação, treinamento funcional e cardio, através dos esportes de areia.>