Shopee será a nova patrocinadora de gigante da Série A

Por R$ 12 milhões, a marca estampará camisas e shorts dos times de futebol e basquete rubro-negro

Marina Branco

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:42

Shopee Crédito: Divulgação / Shopee

O Flamengo chega em 2025 com um novo patrocínio de peso. Além do Kwai, que já pagou 10 milhões de reais para manter seu espaço na camisa do time rubro-negro, a Shopee passará a estampar o Mengão.

Com um montante de R$ 12 milhões, a empresa chinesa se tornou patrocinadora do clube, e deve estrear no uniforme nesta quinta-feira (16), quando o Flamengo entrará em campo pelo Campeonato Carioca contra o Madureira.

A marca da Shopee estará presente nas mangas das camisas de jogo, treino e aquecimento da equipe principal de futebol masculino e feminino, além de aparecer na parte frontal dos shorts da equipe principal de basquete.

Ainda hoje (14), será feita uma reunião final pelo Conselho Deliberativo flamenguista, onde as comissões de Finanças, Uniformes, Marketing, Jurídica e de assessoramento do conselho votarão pela aprovação oficial do contrato.