Site vaza bola da Copa do Mundo de 2026, que terá homenagens ao México, Canadá e EUA

Chamada de Trionda, bola terá cores que lembrarão as três sedes da competição

Uma imagem do que pode ser a bola utilizada na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026, vazou nesta sexta-feira (2). O modelo leva as cores dos três países anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México. Ela deve ser batizada como Trionda.