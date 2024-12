SKATE

SLS: Giovanni Vianna é superado por Nyjah Huston e fica com a prata

Americano de 30 anos faturou o sétimo título da Liga Mundial de Skate Street

B Bruno Accorsi

Estadão

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 20:59

Nyjah Huston (de azul) foi o campeão, e Giovanni Vianna e Gustavo Ribeiro completaram o pódio Crédito: SLS/Divulgação

Não deu dobradinha brasileira no topo do Super Crown neste domingo. Após Rayssa Leal conquistar o título no feminino, Giovanni Vianna ficou com a prata, no masculino. O brasileiro conquistou 36,2 e perdeu para o americano Nyjah Huston, que fez 36,8 e se tornou heptacampeão. Com 35,4 pontos, o português Gustavo Ribeiro levou o bronze e completou o pódio no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Outro brasileiro, Felipe Gustavo, terminou em quinto lugar com 25,2 pontos.

Faltando uma manobra para terminar a competição, Giovanni Vianna ocupava a segunda posição, com 36,2 pontos, seis décimos atrás do americano Nyjah Huston, que tinha 36,8 pontos. O brasileiro precisava de uma manobra perfeita para tentar o primeiro lugar, mas sofreu uma queda e terminou na segunda posição.

O mesmo aconteceu com o português Gustavo Ribeiro, que tinha a chance de ultrapassar Vianna na última manobra, mas também sofreu uma queda e acabou no terceiro lugar do pódio. O português estava fora dos três primeiros colocados quando acabou a fase da pista, e se recuperou nas manobras para chegar à terceira colocação.

Felipe Gustavo, que terminou a competição em quinto lugar, terminou uma das duas voltas, já que sofreu uma queda na segunda e foi para a fase das manobras precisando pontuar. O brasileiro chegou a sonhar com o pódio, mas as quedas prejudicaram a pontuação de Gustavo.

Durante a prova, cada skatista apresentou duas voltas de 45 segundos pela pista e cinco manobras individuais. A nota final foi formada pela soma da quatro pontuações mais altas em ambas as seções, com apenas uma pontuação máxima de uma linha sendo contada para a pontuação final.

A primeira rodada de voltas foi ótima para o skate brasileiro. Defensor do título, Giovanni Vianna foi o primeiro da grande decisão ao fazer soar a sirene do Nine Club, ao arranca um 9,1 dos juízes para assumir a liderança. Felipe Gustavo teve um 8,0 para ficar em terceiro, e o colombiano Jhancarlos González fechava a trinca sul-americana no topo, em segundo lugar, com 8,8.

O astro Nyjah Houston deixou o jogo um pouco mais duro porque fez um 9,2 na segunda volta, ultrapassando Giovanni, que cometeu erros e somou apenas 1,0, preservando a nota anterior, já que prevalece a mais alta. Já Felipe Gustavo não melhorou o 8,0 e caiu para quinto lugar, superado por um 8,1 do português Gustavo Ribeiro.

CENA FORTE

O skatista colombiano Jhancarlos González, de 27 anos, protagonizou uma cena forte ao longo da disputa masculina neste domingo. Ele bateu o rosto com força no chão ao tentar uma manobra de corrimão e foi retirado de maca do local por paramédicos, com o rosto ensanguentado.