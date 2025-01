VAI COMEÇAR

Sorteio da Copa do Nordeste ocorre na próxima terça (14): veja potes e regras

A dupla Ba-Vi não pode ficar no mesmo grupo, já que clubes melhores ranqueados dentro do mesmo estado automaticamente ficam são separados

O sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste está marcado para ocorrer na próxima terça-feira (14), no Rio de Janeiro. A data e o regulamento do sorteio foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (9). A primeira fase da Copa do Nordeste vai ser disputada com dois grupos de oito equipes. Ao contrário das últimas edições, cada um dos grupos se enfrentam dentro da própria chave, com os quatro melhores avançando para as quartas de final.