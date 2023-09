Sósia de Gabigol é assaltado no Rio: 'Ainda fiz a pose para o ladrão'

O Flamengo vive uma fase terrível, dentro e fora dos gramados. Derrota para o São Paulo, no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, briga do vice-presidente com um torcedor em shopping, crise nos bastidores... A maré é tão negativa que sobrou até para o sósia do atacante Gabigol.



Jeferson Sales, conhecido como Gabigol da Torcida e Gabigordo, sofreu assalto na última terça-feira (19), no Rio de Janeiro. Ele estava gravando um comercial para uma empresa de proteção veicular. Após as cenas internas, em um escritório, o grupo iria para a gravação externa. Mas, no caminho, a equipe foi abordada por dois criminosos, um deles armado.