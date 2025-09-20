Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 24ª rodada, a partida será disputada neste sábado (20), na Arena Castelão, em Fortaleza, às 18h30

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 14:30

Nico Acevedo começou como titular do Bahia diante do Ceará
Bahia derrotou o Ceará por 1x0 no 1º turno Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Separados por nove pontos na tabela do Brasileirão Série A 2025, Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20/09), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada da competição. Veja onde assistir ao vivo, horário do jogo e as prováveis escalações.

Onde assistir Ceará x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Bahia x Ceará

Bahia 1x0 Ceará - Semifinal Copa do Nordeste 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Ceará - 5ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x2 Ceará - Fase de grupos Copa do Nordeste 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Ceará 1x2 Bahia - Fase de grupos Copa do Nordeste 2024 por Tiago Caldas/EC Bahia
Bahia 1x1 Ceará - 23ª rodada Brasileirão 2021 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Bahia 1x0 Ceará - Semifinal Copa do Nordeste 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

Ceará

O Vozão ocupa a 11ª posição, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O técnico Léo Condé não terá Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho, suspensos. Além disso, Marcos Victor e Matheus Bahia, emprestados pelo Bahia, não podem atuar por questões contratuais. Mugni, em recuperação de incômodo muscular, será reavaliado.

Bahia

O Esquadrão é o 6º colocado, com 36 pontos, e tenta se firmar no G6. Rogério Ceni não contará com João Paulo, David Duarte e Erick Pulga, lesionados, além de Ruan Pablo, Kanu, Caio Alexandre e Erick, que estão em fase de transição física. Recuperado de lesão na coxa, Tiago Reforça o time. 

Leia mais

Imagem - Bahia ganha reforço de Tiago, mas ainda acumula sete baixas para encarar o Ceará

Bahia ganha reforço de Tiago, mas ainda acumula sete baixas para encarar o Ceará

Imagem - Bahia anuncia transmissão de jogos do Brasileirão no interior; veja onde

Bahia anuncia transmissão de jogos do Brasileirão no interior; veja onde

Imagem - Bahia confia em freguesia recente contra o Ceará para voltar a vencer no Brasileirão

Bahia confia em freguesia recente contra o Ceará para voltar a vencer no Brasileirão

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Willian Machado, Marllon e Nicolas; Diego, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kayky (Cauly, Michel Araújo), Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Ceará x Bahia
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 24ª
  • Data: Sábado, 20 de setembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
  • Árbitro assistente 1: Bruno Boschilia (PR) 
  • Árbitro assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Mais recentes

Imagem - Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Bahia encara o Ceará em busca de reação fora de casa para voltar ao G-4

Bahia encara o Ceará em busca de reação fora de casa para voltar ao G-4
Imagem - Vitória confia na força do Barradão para superar o Fluminense e reagir na luta contra o Z-4

Vitória confia na força do Barradão para superar o Fluminense e reagir na luta contra o Z-4

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes
02

Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
04

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação