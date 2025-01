SUJEIRA PARA TODO LADO

Spray explode em mão de árbitro durante jogo da Copa São Paulo e partida paralisa

O "banho" de spray levou à paralisação do jogo por um minuto

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 17:20

Árbitro leva "banho" de spray em jogo da Copinha Crédito: Reprodução/Youtube

Um spray usado para marcações no campo em partidas de futebol explodiu na mão do árbitro Juliano José Alves Rodrigues durante a partida entre Mirassol e Criciúma, na última quarta-feira (8), pelo Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O "banho" de spray levou à paralisação do jogo.



A cena inusitada aconteceu no início do segundo tempo, quando o frasco explodiu e sujou a roupa do árbitro. Com a "explosão", o confronto foi paralisado por cerca de um minuto. O frasco foi trocado e a partida seguiu normalmente.