FUTEBOL

Técnico é considerado morto, desaparecido e demitido em menos de 24h; entenda

Episódio começou com foto em preto e branco de Francisco Oliveira postada pelo Águia Negra

O técnico Francisco Oliveira foi considerado morto, depois desaparecido e, no fim, demitido pelo Águia Negra-MS. Tudo isso em menos de 24h - e por causa de uma foto em preto postada pelo clube nas redes sociais. A publicação, feita na segunda-feira (27), anunciava o desligamento do treinador, mas o filtro escolhido, sem cores, fez os torcedores acharem que o profissional havia falecido.>

A confusão não parou por aí. De acordo com o site ge, depois do anúncio de desligamento, o treinador foi dado como desaparecido pela diretoria do clube, que tentou contato com Oliveira várias vezes. "É que eu falei em uma entrevista que a gente não achava ele e aí já fez aquela coisa, mas é que a gente passava mensagem pra ele e ele não respondia, a manhã toda", disse o presidente do time, Iliê Vidal.>