RIVAL DO TRICOLOR

The Strongest treina na Fonte Nova antes de enfrentar o Bahia

Time boliviano fez reconhecimento do gramado na véspera de jogo pela Libertadores

Rival do Bahia na Copa Libertadores, o The Strongest treinou na Fonte Nova antes do duelo contra o tricolor. A partida será nesta quinta-feira (25), às 21h30, na Arena. >