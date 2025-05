NBA

Thunder x Timberwolves: horário e onde assistir ao vivo o Jogo 2 das Finais da Conferência Oeste

OKC joga em casa, na Paycom Center Arena, em Oklahoma, às 21h30, buscando abrir 2 a 0 na série

Onde assistir Thunder x Timberwolves ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva no Disney+. >

Como chega o Thunder

Com a vantagem no placar da série, o Thunder entra em quadra embalado pela excelente atuação de Shai Gilgeous-Alexander, recém-eleito MVP da temporada. No Jogo 1, o armador anotou 31 pontos, 5 rebotes, 9 assistências e 3 roubos de bola. O técnico Mark Daigneault deve repetir a formação titular, mantendo o forte ritmo defensivo e a rotação jovem e intensa da equipe. >