COPA DO BRASIL

Maracanã x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil e será disputado hoje, às 19h, no Orlando Scarpelli

P Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 15:00

Internacional enfrenta o Maracanã na Copa do Brasil Crédito: Divulgação/Internacional

Maracanã e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Maracanã x Internacional ao vivo

A partida entre Maracanã e Internacional terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). >

Maracanã

A equipe cearense vendeu o mando de campo e atuará em Santa Catarina, onde o Inter deve contar com maioria da torcida. Atualmente na Série D do Brasileirão, o Maracanã perdeu dois dos últimos três jogos e ocupa a 6ª posição do grupo A2. No jogo de ida, foi derrotado por 1 a 0 no Beira-Rio. >

Internacional

O Colorado também vive fase instável. Nos últimos três jogos da Série A, não venceu nenhum, incluindo o empate por 1 a 1 com o Mirassol no domingo (18). Ainda assim, o time de Roger Machado joga por um empate para garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. >

Prováveis escalações de Maracanã x Internacional

Maracanã: Rayr; Rafael Mandacaru, Edimar, Leandro Cerqueira; Michel Pires, Rogério, Wilker Souza, Davi Torres; Luís Soares, Testinha, Bravo. Técnico: Júnior Cearense>

Internacional: Anthoni; Agurre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho), Ramon; Fernando, Ronaldo, Gustavo Prado, Óscar Romero, Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado>

Ficha do Jogo

Jogo: Maracanã x Internacional >

Campeonato: Copa do Brasil 2025>

Fase: Terceira fase – jogo de volta>

Data: Quinta-feira, 22 de maio de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis - SC>