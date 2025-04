PREMIER LEAGUE

Tottenham x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Tottenham e Nottingham Forest se enfrentam nesta segunda-feira, pela 33ª rodada da Premier League 2024/2025. O confronto acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e marca momentos distintos para as duas equipes na reta final do campeonato. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>