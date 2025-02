FUTEBOL

Valencia x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pelas quartas de final da Copa do Rei

Valencia e Barcelona vão decidir quem ficará com a última vaga nas semifinais da Copa do Rei da Espanha. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 17h30 (de Brasília), no Mestalla, em Valencia. A partida marca o reencontro dos dois times depois da impressionante goleada do Barça por 7x1, pela La Liga. >