'Vamos buscar grandes coisas no Campeonato Brasileiro', garante Wagner Leonardo

Depois do Vitória conquistar o título do Baianão, zagueiro projetou disputa na Série A

Da Redação

Publicado em 8 de abril de 2024 às 16:41

Wagner Leonardo comemora o título do Baianão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de passar cinco anos longe da Série A, o Vitória está prestes a fazer seu retorno oficial à primeira divisão. E chegará não só com o status de atual campeão da Segundona, mas também com um troféu recém-conquistado: do Campeonato Baiano, e diante do maior rival, o Bahia. Algo que, para o zagueiro Wagner Leonardo, eleva ainda mais a moral rubro-negra.

"Eu acredito que isso nos dá força para continuar, [indica] que a gente está no caminho certo. Eu acho que, se tinha dúvida, se tinha pessimismo contra esse elenco, isso foi lançado fora. A gente sabe que está no caminho certo. Isso nos dá força para que a gente possa continuar, porque a gente sabe que não é fácil. O Campeonato Brasileiro é totalmente diferente, de nível técnico, de tudo. É a elite do futebol brasileiro. Isso nos dá força para que a gente possa tentar, e vamos buscar grandes coisas no Campeonato Brasileiro", disse o defensor, após conquistar o Baianão.

Wagner Leonardo, aliás, foi o autor do gol do Vitória no empate em 1x1 com o Bahia na Fonte Nova, pelo jogo de volta da final estadual. Como havia ganhado na ida por 3x2, no Barradão, o Leão ficou com a taça, encerrando um jejum de seis anos.

"Cara, eu estou muito feliz. Ser coroado com um gol em uma final, não tem sentimento maior do que isso. Felicidade imensa. E a gente vai continuar trabalhando para poder cada vez mais conquistar mais espaço nesse cenário nacional com o Vitória. Estamos muito felizes. Mas a gente já começa o nosso trabalho [para a Série A]. Tem uma longa temporada pela frente", afirmou o zagueiro.

"A gente sabe que a nossa vida é feita de desafios, vamos sempre trabalhar para entregar o nosso melhor dentro de campo. Jogo a jogo, a gente vai encarar como uma final. Claro que eu tenho que me importar com a minha performance individual, mas o que eu fico mais feliz é em poder ajudar o clube. Eu, com a minha performance individual indo bem, o coletivo vai bem, o time vai bem. É isso que a gente espera para o ano", completou.