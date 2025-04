BRASILEIRÃO

Vasco perde Payet por lesão no clássico contra o Flamengo

Os dois clubes cariocas se enfrentarão pela quinta rodada do Brasileirão neste sábado (19), no Maracanã

Do lado do Flamengo, Alex Sandro entra para a lista de contundidos e desfalca ainda mais a equipe. Para o Vasco, a saudade será Dimitri Payet, sofrendo com dores no joelho e ficando de fora no clássico deste sábado (19) às 18h30 no Maracanã. O francês nem mesmo chegou a ser relacionado por Carille para o confronto pela quinta rodada do Brasileirão.>