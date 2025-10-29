BRASILEIRÃO

Veja em qual canal vai passar Fluminense x Ceará ao vivo

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:00

Fluminense Crédito: Divulgação

Um jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado nesta quarta-feira (29), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Fluminense e Ceará se enfrentam às 19h (horário de Brasília) em partida que promete equilíbrio entre duas equipes com objetivos distintos na tabela. A transmissão será pelo Premiere (pay-per-view).

Onde assistir Fluminense x Ceará ao vivo

O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere, com cobertura completa da Série A do Brasileirão.

Fluminense

O Tricolor carioca ocupa a 7ª colocação, com 44 pontos conquistados em 29 partidas — 13 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. O time busca entrar ao menos na zona que garante vagas nas fases prévias da CONMEBOL Libertadores.

Após vitória por 1 a 0 sobre o Internacional no último sábado, o técnico Luis Zubeldía deve manter os desfalques de Paulo Henrique Ganso e Manoel, apostando em uma equipe equilibrada para aproveitar o fator casa.

Ceará

O Vozão vem na 14ª posição, com 35 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Com nove vitórias, oito empates e 12 derrotas em 29 jogos, o time busca reação após derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na última rodada.

O técnico Léo Condé deve manter a base da última partida, tentando somar pontos fora de casa para se afastar da zona de perigo.

Prováveis escalações de Fluminense x Ceará

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.