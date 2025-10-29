Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja em qual canal vai passar Koln x Bayern de Munique ao vivo

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 16h45

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:45

Bayern de Munique
Bayern de Munique Crédito: Divulgação/Fifa

A Copa da Alemanha entra em sua 2ª fase com um duelo que promete agitar a quarta-feira (29). O Koln recebe o poderoso Bayern de Munique no RheinEnergieStadion, em Colônia, em confronto marcado para às 16h45 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Onde assistir Koln x Bayern de Munique ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+, com cobertura completa e exclusividade no streaming.

Leia mais

Imagem - Veja em qual canal vai passar Lorient x PSG ao vivo

Veja em qual canal vai passar Lorient x PSG ao vivo

Imagem - Veja em qual canal vai passar Juventus x Udinese ao vivo

Veja em qual canal vai passar Juventus x Udinese ao vivo

Imagem - Gol mais rápido da história do Brasileirão foi feito por jogador do Vitória; relembre

Gol mais rápido da história do Brasileirão foi feito por jogador do Vitória; relembre

Koln

Vivendo um momento delicado, o Koln encara uma verdadeira missão impossível diante do maior campeão da Alemanha. A equipe não vence a Copa desde 1983 e chega em má fase — somando apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos da Bundesliga. No último fim de semana, o time perdeu para o Dortmund e sequer conseguiu finalizar a gol.

Sob o comando de Lukas Kwasniok, o Koln tenta usar o fator casa e o espírito de copa para surpreender, apostando em um jogo reativo e no apoio de sua torcida.

Bayern de Munique

O Bayern vive um início de temporada avassalador sob o comando de Vincent Kompany. São 13 vitórias em 13 partidas oficiais e impressionantes 47 gols marcados no período. Mesmo com esse domínio, o time entra na Copa da Alemanha com motivação extra: o clube, recordista de títulos, não levanta o troféu há cinco temporadas e sequer chegou à final nesse período.

Com elenco estrelado e ofensivo, os bávaros devem ir a campo com força máxima, em busca de manter a invencibilidade e confirmar o favoritismo.

Prováveis escalações de Koln x Bayern de Munique

Koln: Schwabe; Ozkacar, Martel, Heintz; Lund, Huseinbasic, Johannesson, Sebulonsen; El Mala, Kaminski e Bulter. Técnico: Lukas Kwasniok.

Bayern de Munique: Urbig; Bischof, Kim, Upamecano, Boey; Goretzka, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise e Jackson. Técnico: Vincent Kompany.

Mais recentes

Imagem - Veja em qual canal vai passar Inter de Milão x Fiorentina ao vivo

Veja em qual canal vai passar Inter de Milão x Fiorentina ao vivo
Imagem - Ídolo do Flamengo compra apartamento milionário no litoral; saiba quanto

Ídolo do Flamengo compra apartamento milionário no litoral; saiba quanto
Imagem - Ranking: Fonte Nova é estádio com mais estrutura de segurança nos arredores, diz pesquisa

Ranking: Fonte Nova é estádio com mais estrutura de segurança nos arredores, diz pesquisa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada