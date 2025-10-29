Veja em qual canal vai passar Koln x Bayern de Munique ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:45
A Copa da Alemanha entra em sua 2ª fase com um duelo que promete agitar a quarta-feira (29). O Koln recebe o poderoso Bayern de Munique no RheinEnergieStadion, em Colônia, em confronto marcado para às 16h45 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+.
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+, com cobertura completa e exclusividade no streaming.
Vivendo um momento delicado, o Koln encara uma verdadeira missão impossível diante do maior campeão da Alemanha. A equipe não vence a Copa desde 1983 e chega em má fase — somando apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos da Bundesliga. No último fim de semana, o time perdeu para o Dortmund e sequer conseguiu finalizar a gol.
Sob o comando de Lukas Kwasniok, o Koln tenta usar o fator casa e o espírito de copa para surpreender, apostando em um jogo reativo e no apoio de sua torcida.
O Bayern vive um início de temporada avassalador sob o comando de Vincent Kompany. São 13 vitórias em 13 partidas oficiais e impressionantes 47 gols marcados no período. Mesmo com esse domínio, o time entra na Copa da Alemanha com motivação extra: o clube, recordista de títulos, não levanta o troféu há cinco temporadas e sequer chegou à final nesse período.
Com elenco estrelado e ofensivo, os bávaros devem ir a campo com força máxima, em busca de manter a invencibilidade e confirmar o favoritismo.
Koln: Schwabe; Ozkacar, Martel, Heintz; Lund, Huseinbasic, Johannesson, Sebulonsen; El Mala, Kaminski e Bulter. Técnico: Lukas Kwasniok.
Bayern de Munique: Urbig; Bischof, Kim, Upamecano, Boey; Goretzka, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise e Jackson. Técnico: Vincent Kompany.