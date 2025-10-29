Acesse sua conta
Veja em qual canal vai passar Lorient x PSG ao vivo

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 15h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:00

PSG
PSG Crédito: Divulgação/FIfa

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain entra em campo nesta quarta-feira (29) para enfrentar o Lorient, pela 10ª rodada da Ligue 1. A partida será disputada às 15h (horário de Brasília), no Stade du Moustoir, no noroeste da França. O duelo marca o encontro entre equipes em momentos opostos na competição: o PSG buscando ampliar sua vantagem na liderança, enquanto o Lorient tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Lorient x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela CazeTV.

Lorient

Vivendo uma fase complicada, o Lorient ocupa a 16ª posição na tabela, com oito pontos, dentro da zona de rebaixamento ao lado de Auxerre e Metz. A equipe venceu apenas duas das nove partidas disputadas — contra Monaco e Rennes — e precisa pontuar para se aproximar de Angers, Le Havre e Nantes, que estão logo acima.

O técnico Olivier Pantaloni enfrenta diversos desfalques: Abdoulaye Faye (lesão no pé), Isaak Touré (joelho), Panos Katseris (perna), Bandiougou (fadiga) e Trevan Sanusi (tornozelo) estão fora. Além deles, Bamo Meité é dúvida para o confronto.

Paris Saint-Germain

O PSG vive um ótimo momento na temporada. Líder da Ligue 1 com 20 pontos — um a mais que o Lens —, o time parisiense também mantém 100% de aproveitamento na Champions League. O objetivo agora é ampliar a vantagem no campeonato nacional e seguir com a boa sequência sob o comando de Luis Enrique.

Por outro lado, o treinador deve poupar o lateral Hakimi para evitar desgaste físico. Além disso, João Neves (coxa) e Fabián Ruiz (virilha) seguem no departamento médico e desfalcam a equipe.

Prováveis escalações de Lorient x PSG

Lorient: Mvogo; Igor Silva, Yongwa, Talbi; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Tosin. Técnico: Olivier Pantaloni.

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Lee Kang-in, Vitinha, Mayulu; Dembélé, Kvaratskhelia, Doué (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.

