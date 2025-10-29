CAMPEONATO ITALIANO

Veja em qual canal vai passar Inter de Milão x Fiorentina ao vivo

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 16h45

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:45

A bola volta a rolar pelo Campeonato Italiano 2025/26 nesta quarta-feira (29), no Giuseppe Meazza, em Milão. A Inter de Milão recebe a Fiorentina pela 9ª rodada da Serie A. A partida está marcada para às 16h45 (horário de Brasília).

Onde assistir Inter de Milão x Fiorentina ao vivo

O duelo será transmitido ao vivo pelo ESPN e pelo Disney+.

Inter de Milão

O time milanês vem de derrota por 3 a 1 para o Napoli fora de casa, caindo para a 4ª colocação, com 15 pontos. O técnico Cristian Chivu terá que lidar com problemas no elenco, já que vários jogadores estão no departamento médico: Mkhitaryan, Marcus Thuram, Darmian e Tomás Palacios não estarão à disposição.

Diante disso, Chivu deve realizar alterações na equipe para tentar retomar o bom desempenho no campeonato e se aproximar da liderança.

Fiorentina

A Viola tem início de temporada abaixo das expectativas e está na zona de rebaixamento da Serie A, ocupando o 18º lugar com apenas quatro pontos em oito partidas. Na rodada passada, a equipe ficou no empate por 2 a 2 contra o Bologna e ainda não venceu no Italiano.

Para o duelo fora de casa, o técnico Stefano Pioli terá apenas o desfalque de Tariq Lamptey, que se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Prováveis escalações de Inter de Milão x Fiorentina

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries; Barella, Calhanoglu, Sucic (Zielinski), Carlos Augusto (Dimarco); Bonny (Esposito) e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.