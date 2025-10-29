Veja em qual canal vai passar Juventus x Udinese ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:30
Juventus e Udinese se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 14h30 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim (Itália), pela 9ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo promete equilíbrio, com as duas equipes empatadas em pontos na tabela. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, a análise das equipes e as prováveis escalações.
A partida será transmitida ao vivo pela Xsports e pelo Disney+ (streaming).
A Velha Senhora vive um momento conturbado. Após três derrotas consecutivas em todas as competições e quase 400 minutos sem marcar gols, a equipe tenta reencontrar o caminho das vitórias sob o comando interino de Massimo Brambilla, após a demissão de Igor Tudor.
Mesmo na crise, a Juventus aposta no retrospecto favorável: venceu 13 dos últimos 16 confrontos diante da Udinese na Serie A e quer usar o fator casa para reencontrar confiança e estabilidade.
Em situação oposta, a Udinese vive bom momento sob o comando de Kosta Runjaic. Com 12 pontos conquistados, a equipe está empatada com a própria Juventus e se destaca pelo ótimo desempenho fora de casa. O desafio, porém, é superar o histórico negativo recente contra os bianconeri — foram seis derrotas nos últimos sete encontros, com apenas um gol marcado.
O time aposta na consistência defensiva e na boa fase de Zaniolo e Davis para tentar surpreender em Turim.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceição, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Técnico: Massimo Brambilla.
Udinese: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Técnico: Kosta Runjaic.