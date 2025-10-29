LIBERTADORES

Veja em qual canal vai passar Racing x Flamengo ao vivo

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:30

Samuel Lino (Flamengo) Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A uma vitória de chegar à final da CONMEBOL Libertadores, o Flamengo visita o Racing nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, o mítico El Cilindro. O duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal, e o Rubro-Negro tenta segurar a vantagem construída no Maracanã, na última semana. A transmissão será pela Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

O jogo terá cobertura completa pela Globo (TV aberta) e pelo Paramount+ (streaming).

Flamengo

O Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1 a 0, com gol de Carrascal nos minutos finais, e agora pode empatar para avançar à final. Uma vitória simples do Racing leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols classifica os argentinos.

O técnico Filipe Luís terá atenção especial aos desfalques: Pedro (fratura no braço direito) e Everton Cebolinha estão fora. O zagueiro Léo Ortiz trabalhou para se recuperar de torção no tornozelo; caso não jogue, será substituído por Danilo.

Racing

O treinador Gustavo Costas enfrenta desfalque importante: o capitão Santiago Sosa sofreu fratura após cotovelada no jogo de ida e está fora. A equipe argentina precisa da vitória para levar o jogo a decisões extras.

O time deve ir a campo com: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Di Césare), Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez.

Prováveis escalações de Racing x Flamengo

Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Di Césare), Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.