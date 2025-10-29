Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja em qual canal vai passar Racing x Flamengo ao vivo

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:30

Samuel Lino (Flamengo)
Samuel Lino (Flamengo) Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A uma vitória de chegar à final da CONMEBOL Libertadores, o Flamengo visita o Racing nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, o mítico El Cilindro. O duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal, e o Rubro-Negro tenta segurar a vantagem construída no Maracanã, na última semana. A transmissão será pela Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

Onde assistir Racing x Flamengo ao vivo

O jogo terá cobertura completa pela Globo (TV aberta) e pelo Paramount+ (streaming).

Leia mais

Imagem - Veja em qual canal vai passar Fluminense x Ceará ao vivo

Veja em qual canal vai passar Fluminense x Ceará ao vivo

Imagem - Veja em qual canal vai passar Inter de Milão x Fiorentina ao vivo

Veja em qual canal vai passar Inter de Milão x Fiorentina ao vivo

Imagem - Veja em qual canal vai passar Koln x Bayern de Munique ao vivo

Veja em qual canal vai passar Koln x Bayern de Munique ao vivo

Flamengo

O Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1 a 0, com gol de Carrascal nos minutos finais, e agora pode empatar para avançar à final. Uma vitória simples do Racing leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols classifica os argentinos.

O técnico Filipe Luís terá atenção especial aos desfalques: Pedro (fratura no braço direito) e Everton Cebolinha estão fora. O zagueiro Léo Ortiz trabalhou para se recuperar de torção no tornozelo; caso não jogue, será substituído por Danilo.

Racing

O treinador Gustavo Costas enfrenta desfalque importante: o capitão Santiago Sosa sofreu fratura após cotovelada no jogo de ida e está fora. A equipe argentina precisa da vitória para levar o jogo a decisões extras.

O time deve ir a campo com: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Di Césare), Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez.

Prováveis escalações de Racing x Flamengo

Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Di Césare), Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal. Técnico: Filipe Luís.

Mais recentes

Imagem - Com nove gols marcados pelo Bahia, Tiago celebra primeiro ano como profissional: 'Evoluindo'

Com nove gols marcados pelo Bahia, Tiago celebra primeiro ano como profissional: 'Evoluindo'
Imagem - Veja em qual canal vai passar Fluminense x Ceará ao vivo

Veja em qual canal vai passar Fluminense x Ceará ao vivo
Imagem - Veja em qual canal vai passar Inter de Milão x Fiorentina ao vivo

Veja em qual canal vai passar Inter de Milão x Fiorentina ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada