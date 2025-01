FIQUE ATENTO

Veja onde assistir os jogos da Copa do Nordeste 2025

Competição regional terá início nesta terça-feira (21)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de janeiro de 2025 às 03:00

Troféu da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

Competição regional mais importante do Brasil no primeiro trimestre, a Copa do Nordeste vai começar para valer nesta terça-feira (21). A partir de agora, 16 equipes, divididas em dois grupos com oito cada, brigam pelo título.

Em 2025, o Nordestão ganhou uma novidade. Todos os jogos da fase de grupos e do mata-mata serão exibidos ao vivo através do Premiere, o pay-per-view da Globo. A promessa era de que o canal iniciasse as transmissões na pré-Copa do Nordeste, mas um imbróglio entre a emissora carioca, a CBF e o Nosso Futebol, dona dos direitos de transmissão, impediu que as partidas fossem televisionadas.

Além do Premiere, a CBF também confirmou que o SBT exibirá um jogo por rodada em TV aberta. As partidas serão escolhidas através das suas afiliadas no Nordeste.

Transmissão da Copa do Nordeste 2025:

SBT - um jogo por rodada em TV aberta

Premiere - todos os jogos do torneio no ppv

Já a ESPN, que nos últimos anos transmitiu a Copa do Nordeste em TV fechada, ainda não foi confirmada no torneio em 2025. O canal negocia com a CBF, mas a situação não está definida.

Até o momento, a entidade máxima do futebol detalhou apenas as três primeiras rodadas da competição. Bahia, Vitória e Juazeiro terão os três confrontos exibidos no Premiere.

Nas primeira e segunda rodadas, o Vitória terá os seus jogos contra CRB e Sousa-PB, respectivamente, exibidos pelo SBT em TV aberta. Já na terceira rodada, será a vez do tricolor aparecer em TV aberta, contra o América-RN, na Fonte Nova.

CONFIRA AS TRANSMISSÕES NAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS

1ª Rodada

22/1 - América-RN x Juazeirense - Arena das Dunas, 19h30 (Premiere)

22/1 - CRB x Vitória - Rei Pelé, 21h30 (Premiere e SBT)

23/1 - Bahia x Sampaio Corrêa - Fonte Nova, 20h (Premiere)

2ª rodada

04/2 - Vitória x Sousa-PB - Barradão, 21h30 (Premiere e SBT)

05/2 - Juazeirense x Bahia - Adauto Moraes, 19h (Premiere)

3ª rodada