Veja onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo pela final da Libertadores

As equipes se enfrentam neste sábado (29/11), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru).

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:00

Flamengo e Palmeiras decidem a final da
Flamengo e Palmeiras decidem a final da Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29/11), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), pela final da Libertadores. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo

A partida entre Palmeiras e Flamengo terá transmissão ao vivo de Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+.

Palmeiras

O time comandado por Abel Ferreira chega à decisão totalmente concentrado na Libertadores, após já ter encaminhado o título do Brasileirão. A campanha continental incluiu fase de grupos perfeita e uma virada histórica sobre a LDU nas semifinais (de 0x3 para 4x0). Apesar disso, o momento recente preocupa: o Palmeiras não vence há cinco jogos e vem de derrota para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Flamengo

O Rubro-Negro vive grande fase com Filipe Luís, com o título brasileiro bem encaminhado e atuações consistentes na Libertadores, eliminando Internacional, Estudiantes e Racing. A equipe chega com vantagem psicológica após vencer três dos últimos cinco confrontos diretos, incluindo o mais recente por 3x2. Mesmo assim, há desfalques importantes: Gonzalo Plata está suspenso e Pedro lesionado, o que deve abrir espaço para Bruno Henrique iniciar como titular.

Prováveis escalações de Palmeiras x Flamengo

 Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Allan, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Flaco López, Raphael Veiga (Felipe Anderson); Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo:

Flamengo: Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo), Varela; Jorginho, Pulgar; Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) Araujo; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Palmeiras x Flamengo
  • Campeonato: Libertadores
  • Rodada: Final
  • Data: Sábado, 29 de novembro de 2025
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio Monumental "U", Lima (Peru)
  • Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

