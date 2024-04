ESPORTE

Vini Jr. presta depoimento na Justiça sobre insultos recebidos em Valladolid

Alvo de insultos racistas durante o confronto entre Real Valladolid e Real Madrid, realizado em 30 de dezembro de 2022, o atacante Vinícius Júnior prestou depoimento nesta quinta-feira, por videoconferência, ao Tribunal de Instrução Número 4 de Valladolid, segundo informações do jornal espanhol Marca.

O tribunal admitiu a representação do clube do jogador brasileiro como ação popular sob o pagamento prévio de fiança.

No dia 29 de fevereiro, cinco homens investigados como supostos autores das ofensas racistas prestaram depoimento perante o juiz e negaram qualquer participação.

O processo preliminar do Tribunal refere-se à eventual prática de um crime nos termos do artigo 510.2 do Código Penal - crime de ódio. Caso seja comprovada a autoria, os acusados estão sujeitos ao pagamento de multa.