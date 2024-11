NÃO SEGUROU AS LÁGRIMAS

Vini Jr. “quebra protocolo” e emociona fã mirim na chegada da Seleção Brasileira a Salvador

Atacante foi o único jogador que parou para falar com a torcida

A chegada da Seleção Brasileira a Salvador, na manhã desta sexta-feira (15), foi marcada por emoção para pelo menos um torcedor. O garoto Bruno, de 14 anos, não pensou duas vezes e marcou presença na porta do hotel em que a equipe está hospedada. Fã do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, ele foi atendido pelo ídolo e não segurou as lágrimas.