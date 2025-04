ÚLTIMO REFORÇO

Vitória acerta contratação de lateral esquerdo do Atlético-MG

Maykon Jesus chega por empréstimo junto ao Galo até o final da temporada

A contratação do lateral foi a última da janela de transferências, que se encerrou nesta sexta-feira. A confirmação da contratação ocorre pela publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. >

✍️ Jogador publicado no BID: Maykon Kesley 📅 Publicado em: 11/04/2025 17:17:57 📝 Tipo de contrato: Contrato Emprestimo 🔚 Data de término do contrato: 31/12/2025 #MaykonKesley #BID #ECVitoria pic.twitter.com/PPOuWwSb54

Formado nas categorias de base do Atlético-MG, Maykon Jesus atuou no Campeonato Paulista de 2025 com a camisa do Noroeste, onde entrou em campo 11 vezes e contribuiu com duas assistências na competição. O desempenho dentro de campo rendeu ao jogador ser eleito por quatro vezes o melhor lateral esquerdo da rodada.>